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الأهلي يكشف حقيقة عياب أكرم توفيق وبدر بانون عن لقاء العودة أمام الترجي

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الأهلي يكشف حقيقة عياب أكرم توفيق وبدر بانون عن لقاء العودة أمام الترجي الأهلي يكشف حقيقة عياب أكرم توفيق وبدر بانون عن لقاء العودة أمام الترجي

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اشتكى أكرم توفيق، وبدر بانون، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إجهاد خفيف في عضلة السمانة، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الترجي التونسي أمس السبت .

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن حالة الثنائي لا تثير أي قلق، وسيكونان جاهزين للمشاركة في تدريبات الأهلي عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة. وأكد أبو عبلة أن الثنائي سيشاركان بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق الثلاثاء المقبل، وسيكونان جاهزان لمواجهة الترجي التونسي السبت المقبل .

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