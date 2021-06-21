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نظم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية تضمنت ورشة فنون تشكيلية للأطفال عن ذكرى ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى ورشة حكي بعنوان ثورة 30 يونيو تحدثت عن ثورة يونيو وأنها تمثل لحظة فارقة في تاريخ مصر بل في تاريخ المنطقة والعالم بشكل كامل، وذلك لأن العالم يتأثر بكل ما يحدث في مصر، في إطار إحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بذكرى ثورة 30 يونيو.

كما تم بحسب بيان، الاثنين، تنظيم ورشة لتعليم التفصيل والأشغال الفنية، وتم عرض افلام تسجيلية للأطفال عن إبداعات ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ورش تعليم قواعد اللغة العربية، وفنون الموسيقي والغناء والفنون الشعبية، وإكتشاف المواهب في شتي المجالات الثقافية والفنية.