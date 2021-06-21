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فرقة نهلة خليل تقدم عروضها في بيت الغناء العربي الخميس

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فرقة نهلة خليل تقدم عروضها في بيت الغناء العربي الخميس فرقة نهلة خليل تقدم عروضها في بيت الغناء العربي الخميس

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يقيم بيت الغناء العربي «بقصر الأمير بشتاك» بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في االسابعة والنصف مساء الخميس 24 يونيو حفل الفنانة نهلة خليل وفرقتها الموسيقية، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

وتقدم عددا من الأغنيات التي مازالت تعيش في وجدان المستمع العربي منها: «ودارت الأيام» لأم كلثوم، «بتسأل ليه عليّ» لفايزة أحمد، «زي العسل» لصباح، وغيرها من الأغنيات.

تخرجت نهلة خليل من معهد الموسيقي العربية، جسدت دور كوكب الشرق أم كلثوم في العرض المسرحي «سيرة حب» من إخراج د. عادل عبده، كما قدمت العديد من الحفلات بمسارح أوبرا دمنهور، الإسكندرية، دار الأوبرا المصرية.

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