نقابة المهندسين تعقد ندوة «البتروكيماويات والتنمية المستدامة»

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عقدت شعبة الهندسة الكيميائية في نقابة المهندسين، بإشراف الدكتورة منال جابر العوفي، وكيل الشعبة، ندوة تحت عنوان «البتروكيماويات والتنمية المستدامة»، أدارها المهندس أحمد محمد سليمان، أمين مساعد الشعبة، وحاضر فيها المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، وشارك فيها المهندس شريف هدارة، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، والمهندس مصطفى هدهود، محافظ البحيرة الأسبق.

وشهدت الندوة إقبالًا ملحوظًا من المهندسين بالحضور، أو من خلال المشاركة عبر تطبيق Zoom، ورحب «عبدالعليم» بالمهندس أسامة كمال، متطرقا للسيرة الذاتية الحافلة لوزير البترول الأسبق، مشيدا بتواصله مع نقابته باستمرار.

وأوضح «كمال» أن الصناعات البتروكيماوية هي الصناعات المعنية بمعالجة المنتجات البتروكيميائية، وتجارتها وترتبط مباشرة مع صناعة البترول خصوصا في قطاع تكرير النفط الخام ومعالجته، مشيرًا إلى أنها تعد صناعة العصر حيث يقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية الأخرى، وينتج عنها المئات من المنتجات الهامة، كما إنها تمثل الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز الطبيعى وتحقيق قيمة مضافة تساهم في دعم الاقتصاد القومى.

وأضاف خلال محاضرته: «وتتميز صناعة البتروكيماويات بالتنوع الكبير في منتجاتها التي تحل محل المنتجات الطبيعية، ويمكن من خلالها إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على المواد الخام البتروكيماوية لتصنيع العديد من المنتجات المستخدمة في مختلف نواحى الحياة ومختلف المجالات الصناعية، مثل صناعات التعبئة والتغليف والصناعات المغذية للسيارات، وصناعات التشييد وعدد من الصناعات مثل السجاد والموكيت، موضحًا أنها تمثل القاعدة الأساسية للصناعات الكيماوية العضوية الثقيلة».

وأكد أن صناعة البتروكيماويات بدأت في عام 1872 بتصنيع أسود الكربون من خلال الاحتراق الجزئي للغاز الطبيعي في الهواء إلا أن صناعة البتروكيماويات الحقيقية بدأت عام 1920 عندما قامت شركة ستاندرد أوبل الأمريكية بإنتاج البروبيلين، تلى ذلك قيام شركة يونيون كاربيد الأمريكية بتصنيع الأثيلين.

كما أفاد وزير البترول الأسبق أنها صناعة تدخل في آلاف عمليات الإنتاج وتتوزع في الكثير من المجالات منها المجال الطبي، والمجال الغذائي، المجال الزراعي، المجال المنزلي، وبدأت في مصر في نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات بمدينة السويس من خلال إنتاج غاز الأمونيا من فائض عمليات معامل التكرير.