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داعية إسلامي: مقولة من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال «باطلة»

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داعية إسلامي: مقولة من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال «باطلة» داعية إسلامي: مقولة من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال «باطلة»

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قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن مقولة «من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال» هي مقولة باطلة، مضيفاً: «كم من رجل أؤتمن على العرض وذهب يجيب عرضه من محاكم الأسرة»، معقبًا: «اتعمل ترند على لا شيء».

وأضاف «علي»، خلال لقائه مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المقولة الصحيحة هي أنه «من يؤتمن على الدين لا يُسأل عن المال»، بدليل قول الرسول الكريم: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» ولن يفيد المال بشىء في الزواج.

وتابع: «الدليل الثاني بأن مقولة»من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال«باطلة؛ حيث ذهبت امرأة إلى رسول الله وقالت له وقد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، ثم قام رجل، فقال: يا رسول الله أنكحنيها؟ قال: هل عندك من شيء من المال؟ قال: لا، قال: اذهب، فاطلب ولو خاتماً من حديد فذهب وطلب، ثم قال: ما وجدت شيئاً، ولا خاتماً من حديد، قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا، وسورة كذا، قال: اذهب فقد أنكحتها بما معك من القرآن.

المصرى اليوم

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