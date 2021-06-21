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العمل الوطني الليبي: ليبيا عنق أمني هام للدولة المصرية

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العمل الوطني الليبي: ليبيا عنق أمني هام للدولة المصرية العمل الوطني الليبي: ليبيا عنق أمني هام للدولة المصرية

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قال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، إن دور الرائد تجاه القضية الليبية دورا هاما ومحوريا وثابتة منذ عام 2011.

وأشار خالد الترجمان، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، إلى أن ليبيا عنق أمني هام للدولة المصرية والعكس صحيح، لافتاً إلى أن الدولة الليبية تحتاج إلى استقرار وانتخابات حقيقية في جو من الأمن والأمان.

وأوضح أن الارتباطات التي تمت في غرب البلاد مع أردوغان هو الذي يعيق الدولة الليبية، منوها بأن وزير الخارجية الليبية لها مواقف مميزة في مواجهة التغيرات في ليبيا.

وأضاف رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، أن اللواء عباس كامل حمل رسائل محددة من الرئيس للقيادات الليبية، منها إقامة الانتخابات الليبية في موعدها، مؤكدا دعم مصر الكامل للحكومة الليبية.

المصرى اليوم

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