11.9 مليار جنيه أرباح البورصة في نهاية جلسة اليوم

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أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 في ختام تعاملات اليوم، بنسبة 2.69 % ليصل إلى 10061 نقطة. وارتفع رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم ليحقق أرباح بقيمة 11.96 مليار جنيه، ليغلق عند 644.250 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 1.8 % وأغلق عند 2371 نقطة، كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 3316 نقطة. كما ارتفع المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 2.15 % ليغلق عند 2210 نقطة.

حققت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب صافي بيع بقيمة 1.6 مليون جنيه و3.52 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه العرب للشراء بصافي قيمة 5.16 مليون جنيه. وبلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.78 مليار جنيه، من خلال 600.2 مليون سهم، من خلال 58.21 ألف صفقة.