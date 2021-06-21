باكستان تسمح بدخول رجال الأعمال المصريين دون تأشيرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن العلاقات المصرية الباكستانية لديها إمكانيات هائلة للنمو، مشيرًا إلى اتخاذ مجموعة من المبادرات الثنائية الجديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية، حيث قرر العربي تنظيم وفد من رجال الأعمال والمنتسبين للغرف التجارية لزيارة المناطق الصناعية الباكستانية بداية شهر أكتوبر المقبل لبحث كافة أوجه التعاون والتعرف على فرص تنمية العلاقات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الباكستاني والوفد المرافق له بالمهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمقر اتحاد الغرف التجارية.

ودعا العربي السفير الباكستاني لزيارة المناطق الصناعية المصرية ومصانع مجموعة العربي للصناعات الإلكترونية، والتي تبلغ حوالي 35 مصنعا في 3 مناطق صناعية وتشكيل وفد رجال أعمال باكستاني لزيارة مصر والتعرف على فرص الاستثمار المشتركة.

وأضاف العربي أن العلاقات التجارية الحالية لا تعبر عن عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين حيث بلغت التجارة البينية خلال العام الماضي حوالي 364 مليون دولار ويميل الميزان التجاري لصالح للجانب المصري حيث بلغت الصادرات المصرية لباكستان حوالي 251 ملايين دولار بينما بلغت الواردات المصرية من باكستان حوالي 113 ملايين دولار.

وتابع أن أهم الصادرات المصرية للسوق الباكستانية تتمثل في المستلزمات الطبية وخيوط الغزل القطنية والمنتجات والأدوات الكهربائية بينما تتمثل الواردات المصرية من السوق الباكستانية في الأقمشة والمنسوجات والورق والجلود والأرز.

وحول الاستثمارات الباكستانية في مصر قال أن الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية تقدر بحوالي 394 ملايين دولار ويبلغ عدد الشركات حوالي 106 شركة باكستانية وتعمل في القطاعات الصناعية والخدمية والانشائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه أعلن ساجد إقبال، السفير الباكستاني بالقاهرة، إصدار دولته لقرار إلغاء نظام طلب التأشيرات المسبق لرجال الأعمال المصريين لتسهيل دخولهم لدولته والعمل بنظام التأشيرات عند الوصول دون الحاجة إلى إجراءات التأشيرات وأكد عن عزم بلاده اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر على رأسها تبادل الوفود التجارية ووضع دراسات جادة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتصنيع المشترك والمساهمة المشتركة في مشروعات إعادة إعمار العراق ومشروعات القيمة المضافة بالإضافة إلى تنمية العلاقات التجارية وتنمية التجارة البينية.

ودعا ساجد رئيس اتحاد الغرف التجارية لتبادل الوفود التجارية لبحث كافة أوجه التعاون على أرض الواقع.