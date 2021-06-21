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بالمواصفة القياسية.. تعرّف على (5) مبررات لوضع المطب الاصطناعي بالطريق

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بالمواصفة القياسية.. تعرّف على (5) مبررات لوضع المطب الاصطناعي بالطريق بالمواصفة القياسية.. تعرّف على (5) مبررات لوضع المطب الاصطناعي بالطريق
بعد إعلان أمانة الرياض عن حملة لإزالة المطبات المخالفة للاشتراطات الفنية

بالمواصفة القياسية.. تعرّف على (5) مبررات لوضع المطب الاصطناعي بالطريق

حددت المواصفة القياسية خمسة مبررات تسمح بوضع مطب الاصطناعية في الطريق لإجبار المركبات على تهدئة السرعة، وتهدف لحماية المارة ومستخدمي الطريق على حد سواء.

ووفق "المواصفات السعودية" فإنه يتم اللجوء لوضع المطبات الاصطناعية عند وجود حركة مشاة كثيفة في الطريق، وثانيًا عند التقاطعات المرورية الحرجة، والمبرر الثالث عند المنحنيات الرأسية والأفقية الخطرة، وعند مناطق العمل، والأخيرة عند انتهاء الطريق (طريق غير نافذ).

يُذكر أن أمانة الرياض قد أعلنت، أمس الأحد، استمرار حملتها لتنظيف شوارع وأحياء العاصمة من المطبات العشوائية والمخالفة للمواصفات الفنية، ودعت السكان إلى التفاعل معها بالإبلاغ عما يتم ملاحظته.

المواصفات السعودية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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