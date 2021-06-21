إعلامي "تركي".. "الهلال" مهتم بالتعاقد مع الأيسلندي "غيلفي سيغوردسون"

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قال الإعلامي التركي أكرم كونر إن إدارة الهلال مهتمة بالتعاقد مع اللاعب الأيسلندي غيلفي سيغوردسون لاعب الوسط المهاجم في ايفرتون الإنحليزي.

وبحسب ما ذكر الإعلامي فإن اللاعب صاحب الـ 31 عامًا حتى الآن يرفض اللعب في الدوريات العربية.

اللاعب سبق له اللعب في صفوف ريدينغ وسوانزي ييتي وايفرتون وتوتنهام الإنجليزيين كما لعب في صفوف هوفنهايم الألماني.

وسجل اللاعب 67 هدفًا وصنع 52 في 318 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين سجل 18 هدفًا وصنع 8 في 42 مباراة في دوري البطولة الإنجليزية.

يُذكر أن اللاعب يمتد تعاقده مع ايفرتون حتى يونيو من عام 2022 وأوضح الإعلامي أن الهلال لم يقدم بعد عرضه المالي للاعب.الهلال