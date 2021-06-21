«الليل سيترك باب المقهى».. ديوان جديد بمعرض الكتاب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

الليلُ سيتركُ بابَ المقهى«ديوان جديد يشارك في معرض القاهرة الدولى للكتاب للشاعر الإماراتي محمد عبدالله البريكى عن دار موزاييك للدراسات والنشر .

جاء الديوان الجديد في (136) صفحة من القطع المتوسط، ويضم (27) قصيدة تنوّعت بين العمود والتفعيلة، وضع فيها الشاعر تجربته مع القصيدة والحياة في موضوعات إنسانية ووجودية تفتح أبواب التساؤلات على هموم الإنسان وتطلعاته.

وافتتح الشاعر ديوانه بقصيدة وجودية منها:

مثلُ ريشٍ يسيرُ سهواً لِضِفَّهْ

يعبُرُ الناسُ في الحياةِ بِخِفَّهْ

وكخَطٍّ على الرمالِ غريبٍ

تقصِمُ الريحُ حينَ تلقاهُ نصفَهُ

هكذا عقربُ الزمانِ سيمضي

مُضغَةً كانَ والنهايةُ رجْفَهْ

واختتمه بقصيدة «منجلٌ لا يقصُّ الشجر» منها:

مقطع من قصيدة «منجل لا يقص الشجر» من ديوان «الليل سيترك باب المقهى:

أيُّها الطيِّبونَ

إذا بَدَأَتْ أغنياتُ المحبِّ «بسِقْطِ اللّوى»

تبدأُ الأغنياتُ الأنيقةُ أيضاً

على بابِ حقلٍ قديمٍ يَحُكُّ بأطلالِهِ الغيمَ

تبدأُ أيضاً على ضفّةِ النهرِ

أو ساحلٍ

أو خيالْ

فلا تشغلوا النايَ حينَ يغنّي