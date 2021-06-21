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خالد عكاشة: الملف الليبي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية

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خالد عكاشة: الملف الليبي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية خالد عكاشة: الملف الليبي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية

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قال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إننا أمام تجهيز مصري لمؤتمر برلين 2، مؤكدا أن داعمة بقوة لمخرجات برلين 1، وكان دلالة ذلك دفع العملية السياسية بالداخل الليبي.

وأضاف الدكتور خالد عكاشة، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن مصر تبني على ثلاث مستويات هامة جدا، منها زيارة الوزير عباس كامل لطرابلس من أجل ترتيب أوراق الملف الليبي، ثم مؤتمر جنيف، وزيارة وزير الخارجية الليبية للدولة المصرية.

وأكد أننا أمام جهد مصري يعمل على خروج الميليشيات من ليبيا، خاصة أنها معنية جدا بتوحيد المؤسسة العسكرية، والقضاء على التدخلات الخارجية داخل ليبيا، منوها بأن الملف الليبي في صدارة اهتمامات الدولة المصرية.

المصرى اليوم

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