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محافظ القاهرة يزور مصابي حادث تصادم قطار حلون مع 2 ميني باص (صور)

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تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مساء الاثنين، موقع حادث تصادم قطار حلوان مع ٢ ميني باص تابعين لإحدى شركات الملابس بمدينة 15 مايو.

كما تفقد محافظ القاهرة مستشفى النصر للتأمين الصحي بحلوان للاطمئنان على حالة المصابين، الذين جرى نقلهم إليها، ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تفقد منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع حادث تصادم قطار حلوان مع عدد ٢ ميني باص تابعين لإحدى شركات الملابس بمدينة ١٥ مايو .
تفقد منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع حادث تصادم قطار حلوان مع عدد ٢ ميني باص تابعين لإحدى شركات الملابس بمدينة ١٥ مايو .
تفقد منذ قليل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع حادث تصادم قطار حلوان مع عدد ٢ ميني باص تابعين لإحدى شركات الملابس بمدينة ١٥ مايو .

المصرى اليوم

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