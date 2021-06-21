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منحة مجانية تأهيلية لـ 55 طالبا في كفر الشيخ

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منحة مجانية تأهيلية لـ 55 طالبا في كفر الشيخ منحة مجانية تأهيلية لـ 55 طالبا في كفر الشيخ

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أعلنت محافظة كفر الشيخ عن منحة مجانية لـ 55 طالبا من طلاب الشهادة الإعدادية الذين سيلتحقون بالثانوية العامة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لصقلهم ببرنامج تعليمي مميز يدعم رؤية التعليمية ويعزز القدرات الخاصة والمهارات الحياتية للطلاب المشاركين.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، للنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، ووفد مؤسسة استشارية للشباب والتنمية للمنحة التأهيلية بدعم من مؤسسة مجتمع مدني، بإشراف مديرية التربية والتعليم.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يثمن بتكاتف الدولة والمجتمع المدني في بناء الإنسان، لتكوين جيل قادر على بناء وطن قادر على التحديات.

المصرى اليوم

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