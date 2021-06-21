السودان يجدد طلب استبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن يونيسفا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، بمكتبها اليوم بمدير الإدارة السياسية بمكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جراهام ميتلاند والوفد المرافق له للتباحث حول بعثة اليونيسفا ومنطقة أبيي.

ورحبت الوزيرة بالوفد مثمنة الدور الكبير الذي تقوم به بعثة اليونيسفا لحفظ السلام في منطقة أبيي، موضحة الجهود التي تقوم بها حكومة السودان لحل الخلاف حول المنطقة مع دولة جنوب السودان الشقيقة ودياً وذلك عبر تفعيل دور الآليات المشتركة لمراقبة الحدود واللجنة السياسية الأمنية المشتركة وفتخ المعابر بين البلدين.

كما جددت الوزيرة طلب حكومة السودان لاستبدال القوات الإثيوبية المشاركة ضمن يونيسفا بقوات أخرى، نظراً إلى المتغيرات الراهنة على صعيد العلاقات مع إثيوبيا وفقدان قواتها صفة الحيادية وهي شرط أساسي لإنجاز مهام البعثة.