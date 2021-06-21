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رصف طرق قرى مركز الرياض في كفر الشيخ

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رصف طرق قرى مركز الرياض في كفر الشيخ رصف طرق قرى مركز الرياض في كفر الشيخ

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شهدت مدينة وقرى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ أعمال رصف وتبطين الترع، وحملات لإزالة التعديات، واستكمال أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية العباسية، وأعمال تجميل شوارع المدينة ودهات التلتورات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض.


تابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال تبطين الترع ضمن المشروع القومى، لترشيد وتقليل الفاقد من المياه، ومن بينها ترعة ٣ الدرملى التابعة للوحده المحلية لقرية الفيروز.

وأشرف المهندس أحمد الشناوي رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية العباسية، مؤكداً أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالي مركز ومدينة الرياض، كما تابع أعمال الرصف بعدد من القرى، منها رصف طريق بحر بصيص بداية من كوبرى بركات بنطاق الوحدة المحلية لقرية أبومصطفى.

المصرى اليوم

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