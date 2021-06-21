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«الأطباء العرب» يعلن إطلاق مشروع «أضاحي 2021» في 6 دول

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«الأطباء العرب» يعلن إطلاق مشروع «أضاحي 2021» في 6 دول «الأطباء العرب» يعلن إطلاق مشروع «أضاحي 2021» في 6 دول

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أعلنت لجنة الإغاثة والطوارئ، التابعة لاتحاد الأطباء العرب، إطلاق مشروع مقاومة الجوع وسوء التغذية، بشعار «أضاحي 2021» لصالح بعض الأسر الأشد فقراً، واللاجئين والنازحين بالمخيمات بعدد من الدول التي تعانى من الأوبئة والمجاعات والصراعات.

وأوضح الاتحاد، في بيان صحفي، أن المشروع يستفيد منه عشرات الآلاف من المحتاجين، ويجرى تنفيذه في كل من: فلسطين، واليمن، والصومال، واللاجئين والنازحين السوريين، ولاجئي بورما ببنجلاديش، بالإضافة إلى بعض الأسر الأشد فقراً بعدد من القرى بمحافظات .

يشار إلى أن مشروع «مقاومة الجوع وسوء التغذية» (الأضاحى) وصل لأكثر من مليون مستفيد خلال الأعوام السابقة بـ16 دولة دولة أفريقية وأسيوية هي مصر، والصومال، وفلسطين، وسوريا، والأردن، ولبنان، واليمن، وجيبوتى، وباكستان، والنيجر، وكينيا، واثيوبيا، وتشاد، وبورما، وبنجلاديش، وأوغندا.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن المشروعات الإغاثية الغذائية الموسمية التي تنفذها لجنة الإغاثة تهدف إلى مقاومة الجوع، والوقاية من الأمراض التي تصيب الإنسان نتيجة لسوء التغذية، والتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين، بجانب خدمات الدعم الصحي بالمناطق التي تعاني من أزمات وعدم توفر الغذاء، وتدني الحالة الصحية بسبب الكوارث الطبيعية كالجفاف والأوبئة وغيرها.

وأشارت منظمة الصحة العالمية أن أمراض سوء التغذية تمثل المسبب الأكبر ضمن الأسباب المؤدية إلى وفاة الأطفال خاصة في الأماكن الفقيرة، حيث تزداد أمراض سوء التغذية عند كثير من الأمهات مما يترتب عليه ان تصبح الاطفال هزيلة وعرضة لأمراض خطيرة.

المصرى اليوم

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