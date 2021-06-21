وكيل «صحة سوهاج» تشهد استئناف العمل بلجنه السيارات المجهزة لذوي الإعاقة

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شهدت اليوم الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، استئناف العمل بلجنه السيارات المجهزة «للمعاقين» بالمجلس الطبي العام بالمحافظة، وذلك بعد توقف العمل باللجنة منذ أكثر من عام ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وتفقدت وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقها الدكتور علاء غفير مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور ناجح محمد مدير عام المجلس الطبي بسوهاج، سير العمل داخل لجنه الإعاقات الحركية والتأهيل والتي تضم الدكتور ناصر يونان مدير المجلس الطبي المتخصص، ودكتور عارف جاد الكريم مقرر اللجنة، ودكتور أسامة ادوارد رئيس اللجنة، ودكتور أسامة عبدالرحيم استشاري العصبية.

ونوهت وكيل صحة سوهاج، إلى أن المجلس الطبي العام يقدم العديد من الخدمات الطبية للمواطنين، ويعد التقارير للحصول على الرخص المهنيه للمحولين من إدارات المرور المختلفة، وكذلك تقارير العلاج على نفقة الدولة، والحصول على معاش كرامة، وكشف السائقين، والأجازات المرضية، والمعاشات، والعديد من الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.

ومن جانبهم عبر المواطنون المتواجدين عن سعادتهم باستئناف العمل باللجنه بالمجلس الطبي العام بالمحافظة.