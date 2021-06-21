موسيماني يرفض التعاقد مع هذا اللاعب..تعرف على التفاصيل

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رفض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، فكرة التعاقد مع محمد فتح الله، مدافع نادي غزل المحلة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن موسيماني رفض التعاقد مع محمد فتح الله، في الميركاتو الصيفي، وذلك بعدما تم عرضه عليه من قبل لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح، لعدم قناعته بإمكانيات اللاعب الفنية، مؤكدًا أن طريقة لعب اللاعب لا تتناسب نع النادي، خاصة أنه لا يجيد بناء الهجمة من الخلف.

ويدرس المدير الفني للفريق الأحمر، إعادة محمد عبدالمنعم، المعار لصفوف سموحة، إلى الفريق في نهاية الموسم الجاري، بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه مع الفريق السكندري هذا الموسم، فضلاً عن إجادته اللعب في مركز خط الوسط المدافع.

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة الترجي التونسي، المقرر لها السبت المقبل، على استاد الأهلي وي السلام، ضمن مباريات إياب دور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأحمر حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، أحرزه محمد شريف.