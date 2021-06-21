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"مكافحة المخدرات": القبض على مقيم روَّج كمية من الحشيش المخدِّر

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"مكافحة المخدرات": القبض على مقيم روَّج كمية من الحشيش المخدِّر "مكافحة المخدرات": القبض على مقيم روَّج كمية من الحشيش المخدِّر
اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأُحيل إلى فرع النيابة العامة

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت - بتوفيق الله - عن القبض على مخالِف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمحافظة بلقرن في منطقة عسير؛ لترويجه كمية من الحشيش المخدر، وعُثر بحوزته على (1096) قرص إمفيتامين مخدر.

وأكد النقيب النجيدي أنه أوقف المقبوض عليه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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