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"دلتا" يضرب إسرائيل ..ودعوات لتطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا

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"دلتا" يضرب إسرائيل ..ودعوات لتطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا "دلتا" يضرب إسرائيل ..ودعوات لتطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا
ظهرت بؤر إصابة في مدرستين

طالب منسق جهود مكافحة الوباء في إسرائيل ناتشمان آش، اليوم (الاثنين) من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا بتلقي التطعيم الواقي من "كوفيد – 19" لافتًا إلى ظهور بؤر جديدة أرجعها إلى المتحور الهندي "دلتا" الأسرع انتشارًا.

وبيّن "آش" أن الوزارة ستصدر على الأرجح توصية بتطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا بعد أن كانت تترك الأمر لتقدير أولياء الأمور.

وظهرت حالات إصابة بـ"دلتا" في مدرستين الأسبوع الماضي مما ساعد في زيادة معدل حالات الإصابة اليومية.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة أن المعدل ارتفع من متوسط شهري بلغ 0.1 في المائة إلى 0.3 في المائة السبت الماضي و0.6 في المائة اليوم، وفقًا لـ"رويترز".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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