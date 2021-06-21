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أمريكا: الموقف من إيران لم يتغير.. و"بايدن" لا يخطط للاجتماع بـ"رئيسي"

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أمريكا: الموقف من إيران لم يتغير.. و"بايدن" لا يخطط للاجتماع بـ"رئيسي" أمريكا: الموقف من إيران لم يتغير.. و"بايدن" لا يخطط للاجتماع بـ"رئيسي"
"ساكي" لفتت إلى أن "خامنئي" صانع القرار في طهران

أمريكا: الموقف من إيران لم يتغير.. و

ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الاثنين)، أن الرئيس جو بايدن لا يخطط للاجتماع بأي من قادة إيران، على خلفية انتخاب إبراهيم رئيسي، مؤكدة أن موقف واشنطن من إيران لم يتغير.

وأضافت "ساكي" أن الولايات المتحدة لا تجمعها في الوقت الراهن علاقات دبلوماسية مع إيران، ووجهة نظرها أن صانع القرار في إيران هو المرشد علي خامنئي بمعزل عن أي انتخابات رئاسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعربت المتحدثة عن تطلعها إلى معرفة إلى أين وصلت محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني، حيث أنهت فرق المفاوضات الجولة السادسة من المحادثات، وعادت إلى بلادها للتشاور مع العواصم، واتخاذ القرار النهائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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