رشوان توفيق: محمود ياسين وسعيد صالح طلبا رفع أجريهما لتقديم «ليالى الحلمية».. فكان ميلاد يحيى الفخرانى وصلاح السعدنى

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«قدمنا دراما تعيش لسنوات، والمسلسلات الجيدة تفرض نفسها على الساحة الفنية»، هكذا وصف الفنان الكبير رشوان توفيق، الحالة الفنية، مشيدًا بالأعمال العظيمة التى سبق وقدموها، لتعيش حتى الآن، رغم مرور كل هذه السنوات؛ منها مسلسل «لن أعيش فى جلباب أبى»، الذى أعيد عرضه مرارًا، وتفاعل الجمهور معه، متذكرًا أنه يقطن فى الدور الأول، وفى إحدى المرات كان يقف فى الشرفة، ليجد مجموعة من الشباب ينظرون إليه ويقولون سيادة الوزير، فى إشارة منهم للمسلسل، الذى يحبونه.

وقال: «هناك أعمال تعيش فى ذاكرة الجمهور مهما تكرر إعادتها؛ مثل المال والبنون، وبوابة الحلوانى». وتابع: «المشاهد حاليًا يبحث على قناة ماسبيرو زمان، حتى يرى الأعمال الجيدة، وعتاولة الفن». لافتًا إلى أنه جلس، ذات مرة، يتابع لقاء مع الفنان الراحل يوسف وهبى، فوجد مستوى ثقافيا عاليا جدًا، مقارنة بما يحدث الآن.

الفنان رشوان توفيق

ويتذكر «توفيق»، أنه رأى سيدتين تجلسان، إحداهما جزء من قمتها عارٍ، وإذا بالأخرى تتغزل فيها، متسائلاً:«هل يجوز أن يحدث هذا فى الفن، الذى تشاهده الأسر المصرية؟».

وعن مسلسل ليالى الحلمية قال إنه يتذكر، أن الراحل يوسف عثمان، (رئيس قطاع الفيديو فى التليفزيون، آنذاك)، كان يستعد بمسلسل «ليالى الحلمية»، وكان مرشحًا للعمل، النجمان محمود ياسين، وسعيد صالح، وطلبا رفع أجريهما، وكانت هناك قواعد حازمة وثابتة، بشأن رفع أجور الممثلين، ورُفض طلبهما، فكان ميلاد النجمين، يحيى الفخرانى وصلاح السعدنى، ليقدما المسلسل. واستشهد «توفيق»، بالأعمال الجيدة؛ مثل «الفرسان»، وقال، وقتها حينما كان يتحدث لصالح مرسى، عن القصر المملوكى، قال له: «هذه البوابة من القصر تتكلف 7 آلاف جنيه، وتم تنفيذها».

واشار إلى أن هناك كثيرا من الأعمال الفنية لا تحتاج سوى خروجها للنور، مستشهدًا بأن الكاتب مصطفى محرم، رحمه الله، قال له قبل وفاته: «هناك كثير من الأعمال مكتوبة وتنتظر الإفراج عنها»، لافتًا إلى أن هناك كُتابا ساهموا فى الحركة الفنية بأعمالهم وكتابتهم؛ منهم جلال عبد القوى، يسرى الجندى، ومجدى صابر، الذى قال له ذات مرة إنه منذ 5 سنوات يجلس فى المنزل دون عمل.

الفنانة رجاء حسين

وأضاف: «هناك مخرجون فى استديو 10 يقومون بعمل 5 دقائق، وكان يتم وضع ميزانية تقدر بـ 1200 جنيه، بينما فى دبى 3000 دولار».

وأشار، إلى أنه عندما يتذكر جملة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، عما وصل إليه حال الفن، عندما كان يشارك فى أحد المسلسلات، وكان هناك فتاة تمثل معه، وجلس يوضح لها وأعطاها محاضرة فى التمثيل ليكتشف فى النهاية أنها بطلة المسلسل.

ولفت إلى أنه لا يصح أن نشاهد طفلاً فى أحد المشاهد، يطلق النار على عدد من الأشخاص، ويأتى أعداؤه ليقتلوه، وينقذه بعض الناس، لتجد هذا الطفل يسبهم ويشتمهم بدلاً من شكرهم على إنقاذهم له، لافتًا إلى أن هذا هو ما يقدم، وطالب بمحاسبة من قدم هذا المشهد والقناة التى عرضته.

البرامج الفكرية

وتساءلت الفنانة رجاء حسين، عن البرامج القديمة، التى تركت أثرًا كبيرًا مثل «عالم البحار»، الذى طالما شاهدنا خلاله ما لم نعلم عنه شيئًا من قبل، والبرامج الدينية، أين فضيلة الشيخ الذى كان يتحدث فى وقت محدد وننتظره جميعًا، لافتة إلى أن اليوجا التى نعرفها اليوم هى نفسها موجودة فى الصلاة، التى وصفتها بأنها «يوجا بتاعة ربنا»، بما فيها من وقوف وركوع وسجود وتُعد تمرينات للجسم وعلى الرغم من ذلك لا أحد يتحدث عنها.

الفنانة سميرة عبدالعزيز

وأضافت: «لدينا أسماء كبيرة؛ مثل محمود المليجى، وعمر الشريف، العالمى، لكننا بعدنا عن الدراما الاجتماعية، لنرى الأطفال يقلدون شخصيات تقدم لهم عبر الشاشة، فأصبحت الأشياء التافهة مهمة لهم، وإذا نظرنا سوف نجد أن عدد الرصاص فى أى مسلسل تخطى الألف».

واستنكرت الفنانة رجاء حسين، فكرة إطالة الإعلانات داخل الأعمال الدرامية، ووصفتها، بأنها أكثر من العمل نفسه، فهى إعلانات متركب لها تمثيل.

المسرح علمنا الالتزام

وأشارت الفنانة سميرة عبد العزيز، إلى أهمية المسرح، فى غرس القيم والفكر لدى الجمهور، وأوضحت أنها عاشقة للمسرح وانتهت من عرض مؤخرًا، وسوف تبدأ بعرض للفنان الكبير محمد صبحى، اسمه «نجوم الضهر».

وتحدثت الفنانة رجاء حسين، عن أهمية المسرح وعملها مع النجوم الكبار، منذ بدء مشوارها وتنقلها بين الأدوار المسرحية لتشكل شخصيتها الفنية، لافتة إلى أن المسرح علمها الالتزام والانضباط واحترام المواعيد وكذا باقى الفنانين من جيلها.

الفنانة عفاف شعيب

وكشفت الفنانة عفاف شعيب، عن كواليس إيقاف عرض مسرحية «هولاكو»، للمخرج الكبير جلال الشرقاوى، الذى كان يجرى الاستعداد لتقديمه، واصفة إياه بأنه عمل عبقرى.

وأضافت: «جلال الشرقاوى، عرض علىّ المشاركة فى العرض المسرحى (هولاكو)، منذ مارس 2020، وقال لى: «بنعمل مسرحية جديدة عايزك معانا، دور حلو وقعد يشرحه لى، وبعت لى الورق؛ عامل شغل ياخد مليون أوسكار».

وتابعت: «فجأة وقفت المسرحية بعد عمل بروفة جنرال، وأرجعوا السبب لـ(كورونا)، بعد تكلفة الديكورات مبالغ طائلة، وعندما سألنا عن الديكورات قالوا ستظل قائمة حتى نرجع لعرض المسرحية؛ وفوجئنا بعرض (المتفائل)، وهدم ديكور (هولاكو)، وكلما تنتهى (المتفائل)، يعيدون عرضها مرة أخرى»، متسائلة: «أين هولاكو، ذلك العمل المحترم، الذى كتبه الكاتب الكبير فاروق جويدة».

تكريم الفنان رشوان توفيق

وقالت «شعيب»: «الحوار مكتوب سيمفونية، والمخرج جلال الشرقاوى، ياخد مليون أوسكار، ده إهدار للمال العام أين المسؤولون، نستغيث بهم، لمصلحة من كل هذا، أرى أننا نحتاج ناس بتحب مصر قبل كل شىء، بجد أنا شايفة أن هناك من يستهدفون تدمير الفن المصرى؛ سواء بسبب (هولاكو)، أو فى القطاعات المختلفة فى التليفزيون، والإذاعة، والسينما والمسرح. وحديثى يخص الفن فقط، الذى نحزن عليه كل يوم، بسبب ما يحدث».

وتحدثت الفنانة عفاف شعيب عن فارق الأجور بين الأبطال الجدد والنجوم الكبار، حال الاستعانة بهم، ليحصلوا على الفُتات، مستشهدة بأن هناك نجوما جُددا فوجئت بأن أجورهم تخطت المليون جنيه فى المسلسل، رغم أنهم أسماء مجهولة، بينما نجمة أخرى، وجدتها تأخذ 3 ملايين جنيه، رغم قلة رصيدها من الأعمال.

وقالت، إنها فى إحدى المرات كانت تُشارك فى مسلسل، منذ عامين، فقالوا لها: البطل الفنان أحمد بدير، ففرحت؛ لكنها فوجئت، بعد يومين، بتغييره ليبلغوها بأن الفنان أحمد فؤاد سليم، هو البطل، فردت فنان كبير بالطبع وتعرفه، وحينما ذهبت إلى التصوير كانت المفاجأة، يجلس أمامها شخص لا تعرفه، ووجدته محترمًا، ولكنها لا تعرفه ولم تره من قبل، لتعرف أنه البطل، ولم تعرف كيف تتعايش فى تجسيد الدور مع فنان لا تعرفه.

تكريم الفنانة رجاء حسين

وأشارت إلى أن هناك تكدسا غريبا فى مجال الفن، وممثلين جُددا على المهنة، يعملون ليلاً ونهارًا، متسائلة أين خريجو المعاهد الفنية وأكاديمية الفنون، الذين درسوا من أجل المهنة.. لماذا يستعينون بأى شخص له علاقات فقط؟.

وانتقدت «شعيب»، فكرة النجم والبطل الأوحد، فى الأعمال الفنية، قائلة: «ليه بطل واحد أو بطلة واحدة، فين الأعمال الجماعية، علشان إيه يبقى واحد، إحنا عملنا مسلسل «الشهد والدموع»، بطولة جماعية ونجحنا كلنا مفيش حد فينا كان وحش».

ولفتت الفنانة سميرة عبد العزيز إلى أن بعض النجمات يستضفن المؤلف لعقد جلسات عمل، على الرغم أن هذا خطأ، فالمؤلف يجب عليه أن ينتهى من العمل أولاً ولا تعرف النجمة دورها، سوى فى حالة اكتمال السيناريو، لكن اليوم المشهد مقلوب؛ فالنجمة تكتب مع المؤلف، ليخرج العمل فى النهاية بعيدًا عن المجتمع.

تكريم الفنانة سميرة عبدالعزيز

وانتقدت الفنانة رجاء حسين، ما يحدث فى الوسط الفنى، وقالت: «هناك بعض النجمات يتنازلن عن أجورهن، بل يدفعن المال حتى يقفن أمام الكاميرا»، وتابعت: إحدى النجمات قدمت خاتما بفصوص ألماظ للمخرج هدية فى صباعه «علنًا»، على مرأى الموجودين.

وتساءلت.. هل كان هذا يحدث مع نور الدمرداش، أو كرم مطاوع، متذكرة: «عندما تأخرت ذات مرة عن التصوير لمدة قصيرة قرر كرم مطاوع خصم يوم من راتبى»، مؤكدة أن هؤلاء كانوا يحترمون الفن، وكذا المشاهد، كان يحترم الفنان، وحاليًا بعض الفنانين أوصلوا الحالة الفنية إلى خوض الجمهور فى سيرة الفنان، بسبب الفضائح، مستدلة بأسماء فنية؛ منها فاتن حمامة، سعاد حسنى، كان الجمهور يحترمهما ويقدرهما، وكذا الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا، التى تزوجت 17 مرة بطريقة شرعية، دون المساس باسمها؛ فكان هناك عادات وتقاليد. وعن حق الأداء العلنى قالت: «طالبنا به ولم يتحقق»، لافتة، إلى أن حسن شاكوش، «بياخد حق الأداء، واحنا النجوم الكبار لأ».

غائبون عن السوشيال ميديا

وقال الفنان رشوان توفيق، إنه ليس لديه حسابات على السوشيال ميديا، ولا يفضل ذلك، لافتًا إلى أنه فوجئ، بأن هناك صفحات يقوم بعملها أشخاص لأنفسهم بأسماء النجوم ويكتبون أشياء ضد الدولة، عكس آرائهم، مؤكدا ولاءه الشديد للدولة.

وأكد إصراره على عدم فتح حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأنه يكتفى بالرد على المكالمات التليفونية.

تكريم الفنانة عفاف شعيب

وقالت الفنانة سميرة عبد العزيز، عن السوشيال ميديا: «تعتمد على النميمة ولا أحبها»، مشيرة إلى أن هناك واقعة حدثت منذ 3 سنوات، وفوجئت بأنها أصبحت «ترند»، بلغة مواقع التواصل الاجتماعى، رغم أنها لا تعرف لغته، وأن إحدى صديقاتها قالت لها إنك أصبحت ترند بسبب فيديو انتشر على السوشيال ميديا، حينما كان يحدثها أحد المراسلين الشباب لإحدى القنوات ويجرى حوارا معها، وهو لا يعرفها، حينما سألها «اسمك إيه»، لترد عليه.. «لما تعرف اسمى اعمل معايا حوار»، لافتة إلى أن الواقعة حدثت منذ سنوات لتفاجأ بأنها أصبحت حديث السوشيال ميديا، واصفة إياها بالتفاهة.

وعلقت الفنانة رجاء حسين على السوشيال ميديا وتأثيرها فى المجتمع واستخدام النجوم لها فى الآونة الأخيرة، واصفة إياها بأنها «النكبة السودة»، لما بها من كلام فارغ، وقالت: «للأسف هؤلاء النجوم لهم متابعون».

وتابعت: «إذا أردنا قياس ثقافة دولة فى أى مكان فى العالم، يجب أن ننظر إلى فنها وإعلامها».

ووصفت الفنانة عفاف شعيب، السوشيال ميديا، بـ «المسيخ الدجال»، مضيفة: «مش بحب الموبايل، مع إنه شىء عظيم، له مميزات ومساوئ سودة، تليفونى مع مصر كلها، واكتشفت إن فيه ناس بتاخد راتب شهرى بيزودوا نسب المشاهدة والمتابعة للنجوم، عشان يبقوا تريند، وطول ما بتدفع يزودوا.. ومكنتش أعرف كده».