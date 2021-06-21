أخبار عاجلة

بدء استقبال طلبات رخص البناء في المرحلة الثانية بجنوب محافظة العُلا -
القصبي: التعاون بين المملكة وعُمان في مجالات التقييس سيعزّز من جودة المنتجات -
"أمير مكة" يسلّم كسوة الكعبة إلى كبير سدنة الحرم المكي -
خلال اليومين الماضيين.. إغلاق 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة -
لجودة الخدمة.. "سعود الطبية" تفعّل "وصفتي" الإلكترونية -
وصف بعض الأسئلة باللوغاريتمات.. طلب إحاطة حول امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة -
رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx" -
الحريري: موسكو تدعم تشكيل حكومة "تكنوقراط" في لبنان -
وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات -
مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الجيزة تغلق 12 مقهي بالمريوطية واللبيني والوراق لتقديمهم الشيشة للمواطنين

Print
الجيزة تغلق 12 مقهي بالمريوطية واللبيني والوراق لتقديمهم الشيشة للمواطنين الجيزة تغلق 12 مقهي بالمريوطية واللبيني والوراق لتقديمهم الشيشة للمواطنين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز بشن حملات دورية لمواجهة المخالفين للإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقد أسفرت الحملات التي شنتها محافظة الجيزة علي المقاهي والكافيتريات عن غلق ١٢ مقهى خالفت الإجراءات الاحترازية، وذلك لتقديمها الشيشة للمواطنين.

حيث ضبط مركز ومدينة البدرشين ٤ مقاه بشارع بورسعيد وبميت رهينة وطريق المريوطية، بنطاق المركز، وقد تم غلقهم ورفع ٨٠ شيشة ومستلزماتها وكراسي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بالإضافة إلى قيام حي شمال الجيزة بغلق ٣ مقاه بقطاع المنيرة الغربية بشوارع بني محمد وترعه بشتيل، بالإضافة إلى غلق مقهى بشارع اللبيني فيصل بحي الهرم.

كما قام حي الوراق بغلق وتشميع ٤ مقاه بجزيرة محمد و كورنيش النيل بطناش وبجوار المرور بحي الوراق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توافد طلاب الأدبي على لجان الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية في الأقصر 

توافد طلاب الأدبي على لجان الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية في الأقصر 

اليوم ..الحكم في استئناف أحمد عز بدفع ٤١ الف جنية استيرلينى لـ«توأم زينة»

اليوم ..الحكم في استئناف أحمد عز بدفع ٤١ الف جنية استيرلينى لـ«توأم زينة»

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بالشرقية

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بالشرقية

رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو الماضي

رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو الماضي