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وزير النقل يتوجه إلى موقع حادث قطار حلوان

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وزير النقل يتوجه إلى موقع حادث قطار حلوان وزير النقل يتوجه إلى موقع حادث قطار حلوان

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قالت مصادر مطلعة إن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، توجه إلى موقع حادث تصادم قطار بضائع بـ«2 ميني باص» في منطقة حلوان، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين.

وأعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان منذ قليل، تفاصيل حادث تصادم قطار بضائع بـ2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على خط التبين/ العباسية، في المسافه بين التبين وحلوان.

وقالت الهيئة: "في تمام الساعه 17.45 مساء اليوم أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين/ العباسية في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بـ2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار، وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات".

وأضافت الهيئة: "حاول سائق القطار التوقف ولم يتمكن من ذلك، ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر».

المصرى اليوم

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