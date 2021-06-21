احتك بـ«ميني باص» واصطدم بآخر.. «السكة الحديد» تكشف أسباب حادث قطار حلوان

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أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان منذ قليل، تفاصيل حادث تصادم قطار بضائع بـ2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على خط التبين/ العباسية، في المسافة بين التبين وحلوان.

وقالت الهيئة: «في تمام الساعة 17.45 مساء اليوم أثناء مسير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين/ العباسية في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بـ2 ميني باص متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار، وفي مكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات».

وأضافت الهيئة: «حاول سائق القطار التوقف ولم يتمكن من ذلك، ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر».