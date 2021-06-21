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رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالى يتفقدان المشروعات الجديدة

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رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالى يتفقدان المشروعات الجديدة رئيس جامعة الفيوم ووفد التعليم العالى يتفقدان المشروعات الجديدة

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استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وفدا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد معالي وزير التعليم العالي للمشروعات القومية، وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات التعليمية الجارية بالجامعات بهدف تحديد مجموعة المشروعات التي يمكن أن تدخل ضمن خطة الافتتاحات الرئاسية في المرحلة القادمة.


شملت الزيارة تفقد مبنى المجمع الطبي بجامعة الفيوم والذي أقيم على مساحة حوالي ١٠٠٠٠ متر مربع بتكلفة إنشائية تصل إلى ١٤٠مليون جنيه، ويضم أربعة كليات جديدة هي طب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي.


كما تضمنت الزيارة تفقد معامل الاختبارات الإلكترونية للمرحلة الأولى بالقطاع الطبي والتي أقيمت بتكلفة تصل إلى ٦ ملايين جنيه ويضم أربعة معامل مجهزة بعدد ٥٦٠ جهاز كمبيوتر لاستخدامها في العملية الامتحانية لطلبة القطاع الطبي.

المصرى اليوم

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