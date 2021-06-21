وكيل زراعة الفيوم يستمع إلى مشاكل مزارعين البنجر

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استقبل الدكتور ربيع مصطفي وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، في مكتبة بديوان عام المديرية مجموعة من مزارعين بنجر السكر ليستمع إلى مشاكلهم مع مصنع السكر وبطئ عملية التوريد الأمر الذي يؤثر على تعرض البنجر إلى الاتلاف أو العفن أو على تناقص النسبة المئوية للسكر مما يؤثر سلبا على سعر البنجر. وكذلك يقلل من دخول المزارعين في الزراعة الصيفي وخصوصا زراعة دوار الشمس الزيتي والتي تبذل فية جهدا كبيرا وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بالفيوم لنشر هذه الزراعة الاستراتيجية وكذلك زراعة الذرة في مثل هذا التوقيت من العام .



قام وكيل وزارة الزراعة بالتواصل مع إدارة المصنع لحل تلك المشكلة والتواصل المستمر مع قيادة وزارة الزراعة ومحافظ الفيوم، من أجل مصلحة مزارعين الفيوم التي توليها جميع القيادات الاهتمام الأكبر.