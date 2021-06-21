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الاختبارات مميكنة..«الكهرباء» تعلن آخر موعد لسحب استمارات وظائف «المحطات النووية»

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الاختبارات مميكنة..«الكهرباء» تعلن آخر موعد لسحب استمارات وظائف «المحطات النووية» الاختبارات مميكنة..«الكهرباء» تعلن آخر موعد لسحب استمارات وظائف «المحطات النووية»

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك إقبال كثيف على وظائف هيئة المحطات النووية التي أعلنت عنها الوزارة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن رواتب وظائف هيئة المحطات النووية تختلف حسب كل تخصص، ووفقا للوائح الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية خلال استلام الأوراق المطلوبة.

وأوضح أن شروط التقديم لوظائف هيئة المحطات النووية تشمل المؤهلات العليا والمتوسطة، وتوفير درجات وظيفية مختلفة بعضها يتطلب خبرة، والأخرى خريجين جدد، مضيفا «الوظائف تشمل مهن السائقين والسكرتارية».

وأشار إلى أن سحب الاستمارات مستمر حتى 3 يوليو، حيث سيتم استقبالها لمدة شهر حتى 4 أغسطس، موضحا أن الاختبارات ستجري بشكل مميكن.

المصرى اليوم

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