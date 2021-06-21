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استشاري باطنة: القرحة لا تُشخص بالكشف

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استشاري باطنة: القرحة لا تُشخص بالكشف استشاري باطنة: القرحة لا تُشخص بالكشف

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قال الدكتور طارق يوسف سعد، استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والسكر، إن القرحة لا تُشخص بالكشف ولكن من خلال المنظار، وهناك بعض المؤشرات التي تدل على الإصابة بالقرحة، مثل وجود حموضة زائدة عن المعدل الطبيعي.

وتابع «سعد»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن الالتهاب في المعدة من الممكن أن يصاحبه بعض القرح، مشيرًا إلى أن القرح قد تحدث بسبب بعض الأدوية أو طبيعة الأكل أو العصبية.

ولفت إلى أن هناك ضرورة لإعداد منظار لمعرفة طبيعة الالتهاب، إذا استمر مع تلقي العلاج، مشددًا على ضرورة عدم تكرار العلاج حال عدم حدوث أي نتيجة.

المصرى اليوم

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