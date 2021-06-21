أخبار عاجلة

بدء استقبال طلبات رخص البناء في المرحلة الثانية بجنوب محافظة العُلا -
القصبي: التعاون بين المملكة وعُمان في مجالات التقييس سيعزّز من جودة المنتجات -
"أمير مكة" يسلّم كسوة الكعبة إلى كبير سدنة الحرم المكي -
خلال اليومين الماضيين.. إغلاق 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة -
لجودة الخدمة.. "سعود الطبية" تفعّل "وصفتي" الإلكترونية -
وصف بعض الأسئلة باللوغاريتمات.. طلب إحاطة حول امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة -
رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx" -
الحريري: موسكو تدعم تشكيل حكومة "تكنوقراط" في لبنان -
وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات -
مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انطلاق فعاليات المرحلة الثانية لجائزة التميز المؤسسي والإبداع الإداري بجامعة سوهاج

Print
انطلاق فعاليات المرحلة الثانية لجائزة التميز المؤسسي والإبداع الإداري بجامعة سوهاج انطلاق فعاليات المرحلة الثانية لجائزة التميز المؤسسي والإبداع الإداري بجامعة سوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج، أعضاء لجنة تقييم المرحلة الثانية لجائزة التميز المؤسسي والإبداع الإداري وتحمل اسم الدكتور «أحمد عزيز»، التي تنظمها إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة بالجامعة.

وقال رئيس جامعة سوهاج- خلال لقائه باللجنة بحضور الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة، والدكتور جمال سرور مدير الإدارة ومنسق الجائزة - أن الجامعة استعانت بإحدى الشركات الإستشارية بالقاهرة، التي تضم أفضل الخبراء المتخصصين في مجال التميز المؤسسي والجودة، لتتولي أعمال التحكيم والاختيار من بين المتنافسين، لافتا إلى أن إسناد تقييم ملفات المتقدمين إلى جهة إستشارية خارجية يضفي على المسابقة روح الشفافية والمصداقية لدي المرشحين، ويؤكد الاعتماد على النزاهة والدقة عند اختيار الفائزين.

وأوضح عزيز، أن المسابقة تقدم لها ٤٣ ملفا، منهم ٩ من فئة مديري العموم، و٨ من فئة مديري الإدارات، بالإضافة إلى ٢١ ملف لأفضل موظف، و٥ ملفات لفريق العمل المتميز، حيث قامت اللجنة الداخلية لتقييم الجائزة في مرحلتها الأولى بفحص الأوراق واستبعاد الملفات الغير مكتملة، ووضع الجدول النهائي للمرشحين بالجائزة في المرحلة الثانية لتقييمهم من قبل اللجنة الخارجية لإعلان الفائزين.

من جانبه قال الدكتور جمال سرور منسق الجائزة، إن رئيس الجامعة شهد جانب من فعاليات أعمال تقييم المرشحين واختيار أفضل الملفات المتقدمة للفوز بالجائزة، موضحاً أنه سيستمر عمل ممثلي لجنة تقييم المرحلة الثانية لمدة ٣ أيام، حيث تم تقسيم المرشحين حسب الفئة إلى مجموعات حتي يتثني للجنة البت في عملية اختيار الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
توافد طلاب الأدبي على لجان الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية في الأقصر 

توافد طلاب الأدبي على لجان الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية في الأقصر 

اليوم ..الحكم في استئناف أحمد عز بدفع ٤١ الف جنية استيرلينى لـ«توأم زينة»

اليوم ..الحكم في استئناف أحمد عز بدفع ٤١ الف جنية استيرلينى لـ«توأم زينة»

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بالشرقية

بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية بالشرقية

رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو الماضي

رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو الماضي