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مواعيد بلا جرعات.. أهالي تربة ينتظرون وصول لقاح "كورونا" قرابة 6 ساعات

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"سبق" التقتهم في أروقة المستشفى ونقلت المشكلة للمسؤولين بصحة الطائف

مواعيد بلا جرعات.. أهالي تربة ينتظرون وصول لقاح

انتظر بعد عصر اليوم المواطنون والمقيمون قرابة 5 ساعات، وذلك بعد حصولهم على مواعيد سابقة لهذا اليوم من خلال تطبيقَي "توكلنا" و"صحتي" من أجل الحصول على لقاح كورونا بمركز اللقاح بمستشفى تربة العام.

وتذمَّر المراجعون والمراجعات من الانتظار طويلاً في أروقة المستشفى لوقت غير معلوم، قارب 6 ساعات لحين نشر الخبر. وسوف تتجدد هذه المعاناة يوميًّا في حال عدم فرض آلية واضحة للمتعهد بتوصيلها يوميًّا للمستشفيات الطرفية كافة التابعة لصحة الطائف، التي من بينها "تربة، والخرمة، والمويه".

ووقفت "سبق" في مستشفى تربة العام، والتقت عددًا من الأهالي في أروقة المستشفى، وبدورها الإعلامي قامت بنقل هذه المعاناة للمسؤولين بصحة الطائف.

يُشار إلى أن إدارة مستشفى تربة بالتعاون مع دوريات الشرطة والمرور قاموا بجهود ميدانية، أسهمت في توفير التنظيم، وتوفير الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال التأكد من توافر "توكلنا"، وارتداء الكمامة، وتحقيق مسافة التباعد الاجتماعي على الرغم من كثرة توافد الحاصلين والحاصلات على مواعيد.

مواعيد بلا جرعات.. أهالي تربة ينتظرون وصول لقاح

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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