أمريكا تتبرع بلقاحات "كورونا" لفلسطين والعراق وكولومبيا والأرجنتين وأوكرانيا

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البيت الأبيض عرض خطة لتقديم 55 مليون جرعة

استعرض البيت الأبيض اليوم (الاثنين) خطة لتقديم 55 مليون جرعة لقاح للوقاية من مرض "كوفيد-19" عالميًا من بينها نحو 14 مليون جرعة لمناطق لها الأولوية، منها الضفة الغربية وغزة والعراق وكولومبيا والأرجنتين وأوكرانيا.

وستخصص نسبة 75 بالمائة من الجرعات أي نحو 41 مليون جرعة لبرنامج كوفاكس العالمي للقاحات على أن يتم تقديم 14 مليون جرعة تقريبًا لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ونحو 16 مليون جرعة لآسيا ونحو عشرة ملايين جرعة لإفريقيا، وفقًا لـ"رويترز".

وتحقق الخطة تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمشاركة 80 مليون جرعة لقاح أمريكية الصنع مع مختلف أرجاء العالم.

وكان "بايدن" قد حدد هذا الشهر أولوياته للجهات التي ستحصل على 25 مليون جرعة كدفعة أولى لتحقيق هذا الهدف.