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النقل: وفاة عاملين و6 مصابين في حادث تصادم قطار حلوان بأتوبيس (صور)

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أعلنت وزارة النقل انها ستصدر بعد قليل بيان حول ملابسات اصطدام قطار بضائع بأتوبيس نقل عمال مصنع ملابس في حلوان، والذي أدى إلى وفاة شخصين، وتم نقلهم لمستشفى حلوان العام، وإصابة 6 آخرين.

وانتقل محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال إلى مستشفى النصر العمالي للاطمئنان على المصابين.

وأوضحت مصادر لـ«المصري اليوم» أن سبب الحادث يعود إلى تعطل الميكروباص.

موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان
موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان
موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان
موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان
موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان
موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان
موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان
موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان
موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان
موقع تصادم قطار بضائع مع سيارتين ميني باص وميكروباص في حلوان

المصرى اليوم

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