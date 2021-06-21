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التعليم تنفي تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية

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التعليم تنفي تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية التعليم تنفي تخفيض عدد سنوات الدراسة بالدبلومات الفنية

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قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، للتعليم الفني، إنه يتم تطوير نظام الدبلومات الفنية ذات نظام الـ 5 سنوات، موضحًا أن سنوات الدراسة لن تقل كما هو متداول.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم حاليا إنشاء مدرسة تكنولوجية تحمل اسم ظهر، ما يبرهن سعى الوزارة لتطوير التعليم الفني.

وأشار محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، للتعليم الفني، إلى أن تحتاج إلى التعليم الفني، ولكن ليس بشكله القديم وهذا يتطلب تعديل مشيرًا إلى أن مصر دولة تملك طموح اقتصادي عالي.

المصرى اليوم

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