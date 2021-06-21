يورو 2020: هولندا تحسم مرحلة المجموعات بشكل مثالي ورقم قياسي للطواحين

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حقق المنتخب الهولندي الفوز بنتيجة 3-0 على منتخب مقدونيا الشمالية في ختام مباريات المجموعة الثالثة في كأس الأمم الأوروبية يورو "2020".

ودخل المنتخب الهولندي المباراة وهو قد ضمن التأهل بالفعل لدور ال16 وكمتصدر للمجموعة، لكن المدرب فرانك دي بور اشرك 90% من عناصر منتخب الطواحين الأساسية وتعامل بجدية كاملة مع المباراة ضد منتخب ودع البطولة بالفعل منذ الجولة الماضية.

وانتهى الشوط الأول بتفوق الطواحين عن طريق ممفيس ديباي، وفي الشوط الثاني سجل جورجينيو فينالدوم الهدفين الثاني والثالث خلال أول ربع ساعة لعب، لتحسم المباراة عمليًا للمنتخب الهولندي الذي ينهي مرحلة المجموعات بفوز كبير

نجم المباراة:

حصل لاعب الوسط جورجينيو فينالدوم على جائزة نجم المباراة بعد ادائه الكبير اليوم، وتسجيل قائد المنتخب الهولندي لهدفين من أهداف الطواحين ال3.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

تأهل المنتخب الهولندي لدور ال16 كأول المجموعة الثالثة، لينتظر واحد من اصحاب المركز الثالث في المجاميع 4-5-6، على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

ودع منتخب مقدونيا الشمالية يورو 2020 بصفر من النقاط وهدف يتيم، لكنها كانت مشاركة تاريخية للمنتخب الذي يتواجد للمرة الأولى على الإطلاق بمسابقة دولية كبرى.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- منتخب هولندا ربح جميع مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأوروبية للمرة الثالثة، بعد نسختي عام 2000 و2008.

- منتخب هولندا سجل هدفين على الأقل في كل من مبارياته العشرة الأخيرة، وهي أطول سلسلة على الإطلاق للمنتخب الهولندي (الرقم القياسي السابق كان 9، خلال الفترة بين 1934و1935).

- ممفيس ديباي سجل هدفه رقم 28 في مباراته الدولية رقم 67 مع المنتخب الهولندي. اللاعب لديه 51 مساهمة تهديفية مع منتخب الطواحين (سجل 28 وصنع 23).

- جورجينيو فينالدوم سجل 3 أهداف في اليورو الحالي، نفس عدد أهدافه مع ليفربول خلال 51 مباراة بالموسم الماضي.

- فينالدوم تجاوز سجل ماركو فان باستن (24) بتسجيله هدفه رقم 25 مع الطواحين.

- أصبح ممفيس ديباي ثاني لاعب هولندي يسجل ويصنع في نفس المباراة في كل من بطولتي كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم، بعد ويسلي شنايدر.

- حقق جورجينيو فينالدوم (في 7 دقائق) ثاني أسرع ثنائية تهديفية للاعب هولندي في تاريخ كأس الأمم الأوروبية. فقط ماركو فان باستن سجل ثنائية تهديفية أسرع للمنتخب الهولندي في اليورو (ضد إنجلترا في عام 1988، في 4 دقائق).

- جوران بانديف (37 عامًا) استبدل في الدقيقة 69 ليكون قد خاض اليوم أخر مباراة دولية مع منتخب مقدونيا الشمالية (مباراته رقم 122). أول هدف دولي لـ بانديف كان منذ 17 عامًا تقريبًا، ضد منتخب هولندا. اليوم خاض ضدهم اخر مبارياته الدولية.