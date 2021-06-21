وليد سليمان يحسم قراره النهائي بشأن الإعتزال

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حسم وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قراره النهائئ بشأن إعتزاله لعب كرة القدم في نهاية الموسم الجاري.
وعلمت «المصري اليوم» أن وليد سليمان، تراجع عن قراره بشأن إعتزاله لعب كرة القدم في نهاية الموسم الجاري، وطلب اللاعب من مسؤولي الأهلي، الاستمرار مع النادي حتى نهاية عقده في الموسم المقبل، على أن يعتزل بعد ذلك داخل القلعة الحمراء.
ووافق الأهلي، على طلب وليد سليمان، خاصة أنه أحد كباتن الفريق، ولم يفتعل أي أزمات منذ انضمامه للفريق في صيف 2011.
يذكر أن اللاعب صاحب ال36 عامًا لا يشارك بشكل أساسي مع النادي الأهلي هذا الموسم، في ظل إصاباته المتكررة.