وليد سليمان يحسم قراره النهائي بشأن الإعتزال

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حسم وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قراره النهائئ بشأن إعتزاله لعب كرة القدم في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن وليد سليمان، تراجع عن قراره بشأن إعتزاله لعب كرة القدم في نهاية الموسم الجاري، وطلب اللاعب من مسؤولي الأهلي، الاستمرار مع النادي حتى نهاية عقده في الموسم المقبل، على أن يعتزل بعد ذلك داخل القلعة الحمراء.

ووافق الأهلي، على طلب وليد سليمان، خاصة أنه أحد كباتن الفريق، ولم يفتعل أي أزمات منذ انضمامه للفريق في صيف 2011.

يذكر أن اللاعب صاحب ال36 عامًا لا يشارك بشكل أساسي مع النادي الأهلي هذا الموسم، في ظل إصاباته المتكررة.