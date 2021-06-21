أخبار عاجلة

بدء استقبال طلبات رخص البناء في المرحلة الثانية بجنوب محافظة العُلا -
القصبي: التعاون بين المملكة وعُمان في مجالات التقييس سيعزّز من جودة المنتجات -
"أمير مكة" يسلّم كسوة الكعبة إلى كبير سدنة الحرم المكي -
خلال اليومين الماضيين.. إغلاق 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة -
لجودة الخدمة.. "سعود الطبية" تفعّل "وصفتي" الإلكترونية -
وصف بعض الأسئلة باللوغاريتمات.. طلب إحاطة حول امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة -
رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx" -
الحريري: موسكو تدعم تشكيل حكومة "تكنوقراط" في لبنان -
وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات -
مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

وليد سليمان يحسم قراره النهائي بشأن الإعتزال

Print
وليد سليمان يحسم قراره النهائي بشأن الإعتزال وليد سليمان يحسم قراره النهائي بشأن الإعتزال

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حسم وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قراره النهائئ بشأن إعتزاله لعب كرة القدم في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن وليد سليمان، تراجع عن قراره بشأن إعتزاله لعب كرة القدم في نهاية الموسم الجاري، وطلب اللاعب من مسؤولي الأهلي، الاستمرار مع النادي حتى نهاية عقده في الموسم المقبل، على أن يعتزل بعد ذلك داخل القلعة الحمراء.

ووافق الأهلي، على طلب وليد سليمان، خاصة أنه أحد كباتن الفريق، ولم يفتعل أي أزمات منذ انضمامه للفريق في صيف 2011.

يذكر أن اللاعب صاحب ال36 عامًا لا يشارك بشكل أساسي مع النادي الأهلي هذا الموسم، في ظل إصاباته المتكررة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وصف بعض الأسئلة باللوغاريتمات.. طلب إحاطة حول امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة

وصف بعض الأسئلة باللوغاريتمات.. طلب إحاطة حول امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة

قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية

قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية

اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر»

اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر»

الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي

الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي