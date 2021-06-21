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النمسا تتأهل إلى دور الستة عشر بالفوز على أوكرانيا

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النمسا تتأهل إلى دور الستة عشر بالفوز على أوكرانيا النمسا تتأهل إلى دور الستة عشر بالفوز على أوكرانيا

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تأهلت النمسا إلى أدوار خروج المغلوب ببطولة أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخها بعد الفوز 1-صفر على أوكرانيا في ختام مباريات المجموعة الثالثة اليوم الاثنين حيث ستواجه إيطاليا في دور الستة عشر.
وفازت هولندا، التي سبق أن ضمنت صدارة المجموعة بعد تغلبها على أوكرانيا والنمسا، 3-صفر على مقدونيا الشمالية متذيلة الترتيب لتنهي المجموعة بتسع نقاط مقابل ست للنمسا.
وهز كريستوف باومجارتنر، الذي بدا متأثرا من اصطدام في الرأس مع إيليا زابارني في وقت مبكر من المباراة، الشباك في الدقيقة 21 بعد ركلة ركنية إذ سبق مدافع أوكرانيا ليحول تمريرة ديفيد ألابا في المرمى.
وخرج لاعب الوسط النمساوي بعد ذلك بعشر دقائق وشارك أليساندرو شوبف بدلا منه وكاد أن يصنع الهدف الثاني لماركو أرناوتوفيتش بعد هجمة مرتدة لكن المهاجم سدد الكرة خارج الملعب.
وتوقف رصيد أوكرانيا، التي قدمت أداء متواضعا ولم تشكل خطورة على مرمى النمسا، عند ثلاث نقاط ويجب عليها انتظار نتائج بقية المجموعات لمعرفة موقفها من التأهل كأحد أفضل أربعة منتخبات تحت المركز الثالث.

المصرى اليوم

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