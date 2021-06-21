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واعظة بالأزهر توجه نصائح للأمهات في التعامل مع الأبناء

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واعظة بالأزهر توجه نصائح للأمهات في التعامل مع الأبناء واعظة بالأزهر توجه نصائح للأمهات في التعامل مع الأبناء

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قالت الواعظة أماني حسن، واعظة بالأزهر الشريف، إنه يجب على الأم تعليم أبناءها الصغار على الصلاة وإرشادهم منذ سن 7 سنوات وحتى الـ10 سنوات لن يكون هناك أي عقاب على عدم تأدية الصلاة وهو أهم ركن في الإسلام، مشيرة إلى أنه لا بد من الصبر على تعليم الأطفال تعاليم الإسلام مع قليل من العقاب.

وأضافت «حسن»، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج «حلو الكلام»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، مشيرة إلى أنه إذا قررتي أن تنشئي أسرة وأطفال فلا بد من الصبر إلى آخر نفس ولا بد من وجود التقيد بكيفية تعليم الأطفال التعليم السليم والتربية السليمة الصالحة وليس بالأمر والنهي فيهم.

وتابعت: «لا بد من الآن أن تتقيد بالرحمة والعطف والرفق واللين قريب من الناس، لقول الرسول الكريم»ألا أخبركم بمن يحرم على النَّار، وبمن تحرم النَّار عليه؟ على كلِّ هيِّن ليِّن قريب سهل«.

المصرى اليوم

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