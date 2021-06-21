أخبار عاجلة

بدء استقبال طلبات رخص البناء في المرحلة الثانية بجنوب محافظة العُلا -
القصبي: التعاون بين المملكة وعُمان في مجالات التقييس سيعزّز من جودة المنتجات -
"أمير مكة" يسلّم كسوة الكعبة إلى كبير سدنة الحرم المكي -
خلال اليومين الماضيين.. إغلاق 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة -
لجودة الخدمة.. "سعود الطبية" تفعّل "وصفتي" الإلكترونية -
وصف بعض الأسئلة باللوغاريتمات.. طلب إحاطة حول امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة -
رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx" -
الحريري: موسكو تدعم تشكيل حكومة "تكنوقراط" في لبنان -
وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات -
مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

هولندا تهزم مقدونيا الشمالية بثلاثية في ليلة تألق فينالدوم

Print
هولندا تهزم مقدونيا الشمالية بثلاثية في ليلة تألق فينالدوم هولندا تهزم مقدونيا الشمالية بثلاثية في ليلة تألق فينالدوم

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن منتخب هولندا من مواصلة تقديم مستوياته الرائعة في دور المجموعات من يورو 2020 بهزيمة مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف دون رد.

وسيطر الطواحين على الكرة في معظم أوقات اللقاء وجاء هدف التقدم عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 24، فيما أضاف لاعب الوسط المتألق فينالدوم الهدفين الثالث والرابع 51 و58.

وبهذا الترتيب تُنهي هولندا دور المجموعات في المركز الأول بـ9 نقاط فيما تأتي النمسا في الوصافة برصيد 6 نقاط، وتحتل أوكرانيا المركز الثالث بعدما جمعت 3 نقاط، وتتذيل مقدونيا الشمالية الترتيب بدون نقاط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وصف بعض الأسئلة باللوغاريتمات.. طلب إحاطة حول امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة

وصف بعض الأسئلة باللوغاريتمات.. طلب إحاطة حول امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة

قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية

قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية

اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر»

اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر»

الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي

الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي