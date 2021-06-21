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اصطدام قطار بضائع بسيارتين «أتوبيس وميكروباص» في حلوان (صور)

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اصطدم قطار بضائع، اليوم الاثنين، بسيارتين «أتوبيس وميكروباص» في منطقة كفر العلو بحلوان جنوب محافظة القاهرة.

قال شهود عيان إن قطار بضائع محمل بفحم الكوك قادم من قليوب في طريقه إلى الواحات مرورًا بالتبين، اصطدم بأتوبيس يستقله عددًا من العمال، لافتين إلى وقوع ضحايا ومصابين.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا بالحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين وإسعافهم.

حادث تصادم قطار مع أتوبيس في حلوان
حادث تصادم قطار مع أتوبيس في حلوان
حادث تصادم قطار مع أتوبيس في حلوان
حادث تصادم قطار مع أتوبيس في حلوان

المصرى اليوم

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