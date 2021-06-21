إصابة جنود فرنسيين في هجوم انتحاري في وسط مالي

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قال الجيش الفرنسي إن انتحاريا هاجم بسيارة فرقة استطلاع فرنسية في وسط مالي اليوم الاثنين وأصاب بعض الجنود والسكان.

ولم يوضح الجيش الفرنسي عدد الجرحى لكن رئيس بلدية جوسي، حيث وقع الهجوم، قال إنه سمع بأن كثيرين أصيبوا.

وقال رئيس البلدية موسا آج المنير «الانفجار كان قويا لدرجة أنه حطم نوافذ بعض المنازل. ما زلنا نسمع طلقات نار وطائرات تحلق فوق المكان».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. وتنشط بالمنطقة جماعات إسلامية على صلة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.

ووقع الهجوم في الوقت الذي تخفض فيه فرنسا بعثتها لمكافحة الإرهاب واسمها «قوة برخان» ويبلغ قوامها 5100 جندي والتي تعمل في منطقة الساحل في غرب أفريقيا منذ سنوات لكنها واجهت صعوبات في القضاء على الجماعات المتشددة.

وقتل نحو 55 جنديا فرنسيا في المنطقة منذ تدخل باريس عام 2013 لطرد مقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة كانوا قد سيطروا على مدن وبلدات في شمال مالي قبل عام.

وتشهد مالي أزمة سياسية بعد أن أطاح الكولونيل أسيمي جويتا برئيسين لمالي خلال الأشهر التسعة الأخيرة.

وقال الجيش الفرنسي اليوم الاثنين إن عددا من السكان ومن جنوده نقلوا إلى مستشفى للعلاج وأرسل دعم جوي لمساعدة القوات البرية في المنطقة.