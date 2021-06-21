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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج وأسماء العشرة الأوائل

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج وأسماء العشرة الأوائل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج وأسماء العشرة الأوائل

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اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى 2020/2021، بنسبة نجاح بلغت 78.29%.

ويمكن لقراء «المصري اليوم» التعرف على النتيجة من خلال الرابط التالى من هنا

من جانبه قال الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة هذا العام بلغ 78 ألف 894 طالب وطالبة، حضر منهم الإمتحانات 78 ألف 229 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على مجموع 50% فأكثر 61 ألفا و141 طالبا وطالبة بنسبة نجاح عامة بلغت 78.29%.

وجاء في ترتيب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة، الطلاب:

1- زياد عبدالله محمود إسماعيل، مدرسة جيل المستقبل الخاصة باخميم

2- أحمد محمد رضوان محمد، مدرسة أجيال المستقبل الخاصة بالبواريك

3- محمد أبوالخير خلف الله النادي، مدرسة أجيال المستقبل بالبواريك

4- عمر نادر أبوالمجد السهولي، مدرسة نور المعارف الخاصة بجرجا

5- عمر محمد عبدالرحيم أحمد، مدرسة النهضة الخلوتية بجرجا

6- سما العتيق فؤاد عبدالحميد، مدرسة البنات الإعدادية الجديدة بطهطا

7- سما عمر محمد محمد، مدارس ضيف الله الخاصة بسوهاج

8- منة الله أحمد رأفت، مدرسة الزهراء الخاصة بجرجا

9- أدهم جابر السيد خلف الله، مدرسة صلاح سالم الإعدادية بسوهاج

10- ريتا جودة بشارة، مدرسة الزوك الشرقية الإعدادية المشتركة بالمنشاة

المصرى اليوم

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