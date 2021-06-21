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«المالية» تكشف 3 مسارات لإدخال «توك توك» فى مبادرة إحلال السيارات

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«المالية» تكشف 3 مسارات لإدخال «توك توك» فى مبادرة إحلال السيارات «المالية» تكشف 3 مسارات لإدخال «توك توك» فى مبادرة إحلال السيارات

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قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إن هناك ثلاثة مسارات نسير في إجراءاتها لإدخال «التوك توك» في المبادرة، منها بحث إجراءات تقنين أوضاع مركبات التوك توك وتشجيع أصحابها على ترخيصها عبر تيسيرات تتيحها الجهات المعنية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «دي إم سي» مساء اليوم الإثنين، أن صاحب التوك توك عندما يرخص مركبته سيتمتع بتأمين وسيصبح له في المستقبل معاش يعتمد عليه.

ولفت المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إلى أنه يتم التنسيق بين الجهات المعنية لتيسير إجراءات ترخيص الـ«ميني جان» كمركبة حضارية تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من التوك توك للتقليل من حدة الزحام.

ولفت إلى أن ثالث المسارات، هو مشاركة التوك توك في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما تتم دراسته الآن، حيث سيتم إحلالها بسيارات ميني جان تعمل بالغاز، سوف يعلن عنه فور الانتهاء من دراسته.

المصرى اليوم

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