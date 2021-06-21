أخبار عاجلة

بدء استقبال طلبات رخص البناء في المرحلة الثانية بجنوب محافظة العُلا -
القصبي: التعاون بين المملكة وعُمان في مجالات التقييس سيعزّز من جودة المنتجات -
"أمير مكة" يسلّم كسوة الكعبة إلى كبير سدنة الحرم المكي -
خلال اليومين الماضيين.. إغلاق 25 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بمكة -
لجودة الخدمة.. "سعود الطبية" تفعّل "وصفتي" الإلكترونية -
وصف بعض الأسئلة باللوغاريتمات.. طلب إحاطة حول امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة -
رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx" -
الحريري: موسكو تدعم تشكيل حكومة "تكنوقراط" في لبنان -
وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات -
مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

راونيتش ينضم إلى نادال وأوساكا وينسحب من بطولة ويمبلدون

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال ميلوش راونيتش، وصيف بطل ويمبلدون عام 2016، إنه انسحب من بطولة التنس الكبرى التى تقام هذا الشهر بعد انتكاسة فى عملية تعافيه من إصابة فى ربلة الساق.

كان آخر ظهور للمصنف الثالث على العالم سابقًا فى بطولة ميامى للأساتذة فى مارس الماضى، حيث خسر أمام هوبرت هوركاش فى دور الستة عشر، قبل أن يغيب عن موسم الملاعب الرملية بأكمله بما فى ذلك بطولة فرنسا المفتوحة.

وقال راونيتش، المصنف 18 عالميًا، فى تدوينة بحسابه على إنستجرام: «أردت أن أشارككم أننى حزين للغاية، ومتألم لأننى لن أكون مستعدًا للمنافسة فى ويمبلدون هذا العام».

رافاييل نادال، لاعب التنس الأسباني، خلال إحدي مبارايات بطولة برشلونة الدولية للتنس، برشلونة، أسبانيا، 21 أبريل 2011. - صورة أرشيفية

وأضاف راونيتش أنه كان يستهدف العودة للمنافسات فى ويمبلدون، لكنه لم يستطع التعافى تمامًا فى الوقت المناسب.

وتابع اللاعب الكندى: «لقد كنت أبذل جهدًا كبيرًا للتعافى من هذه الإصابة، لكنى تعرضت لانتكاسة بسيطة. ولذلك لن أكون مستعدا للمشاركة فى ويمبلدون. سأجتهد من أجل العودة فى أسرع وقت ممكن».

وانسحب أيضا رافاييل نادال، الحاصل على 20 لقبا فى البطولات الأربع الكبرى، والمصنفة الثانية عالميًا نعومى أوساكا من البطولة.

كانت ويمبلدون البطولة الكبيرة الوحيدة التى ألغيت فى 2020 بسبب جائحة كوفيد- 19، وستعود إلى موعدها الطبيعى هذا العام وتنطلق الأدوار الرئيسية فى 28 يونيو الجارى.

ميلوش راونيتش

ومن ناحية أخرى، تأهل البريطانى كاميرون نورى لنهائى بطولة كوينز كلوب للتنس، بعد فوزه على الكندى دينيس شابوفالوف، المصنف الثانى للبطولة بنتيجة (7-5) و(6-3) فى المربع الذهبى.

وبات نورى على بعد مباراة واحدة من حصد لقبه الأول فى بطولات الرابطة العالمية للاعبى التنس المحترفين بعد فوزه على الكندى دينيس شابوفالوف.

وضرب البريطانى كاميرون نورى موعدا فى النهائى مع الإيطالى ماتيو بيريتينى، المصنف الأول للبطولة والتاسع على العالم. وفاز بيريتينى فى المباراة الأخرى بالمربع الذهبى على الأسترالى أليكس دى مينور (6-4) و(6-4).

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وصف بعض الأسئلة باللوغاريتمات.. طلب إحاطة حول امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة

وصف بعض الأسئلة باللوغاريتمات.. طلب إحاطة حول امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة

قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية

قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية

اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر»

اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر»

الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي

الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي