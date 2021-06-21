خوان لابورتا : برشلونة سيتعاقد مع 3 أو 4 صفقات جديدة

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أكد خوان لابورتا، رئيس برشلونة الإسبانى، أن النادى الكاتالونى يسعى لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفى الجارى، ببعض الصفقات القوية..

وقال لابورتا، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «سيبرم النادى 3 أو 4 صفقات أخرى»، مضيفًا: «سنصنع فريقًا تنافسيًا للغاية. نحن نقوم بذلك فعليًا من خلال التعاقد مع إريك جارسيا وأجويرو وإيمرسون، وهناك لاعبون على وشك الانتقال».

وأضاف: «فى الأسبوع الماضى هرب شخص منا»، وذلك فى إشارة إلى انتقال جورجينيو فينالدوم إلى باريس سان جيرمان، مشيرًا: «بعد التحدث مع كومان 3 مرات، رأيت أنه يمكننا العمل معًا والتعاون والاتفاق على أشياء كثيرة أكثر، مما يمكننا الاختلاف بشأنه».

وأردف لابورتا: «أنا سعيد ولا أحب أن أعانى أو أجعل الناس يعانون، وربما كان رونالد كومان، لفترة من الوقت غير مرتاح وغير مريح، وكذلك أنا». وأشار: «شعرت بخيبة أمل بعد خسارة الدورى، لأننى رأيت أننا نستطيع الفوز بالليجا. قلت له إننى لا أفهم لماذا خسرنا. أعتقد أن هذا الأمر كان جيدًا لعلاقتى مع كومان، وأعتقد أنه من المهم أن تكون علاقة الرئيس جيدة مع المدرب».

ودعم برشلونة صفوفه خلال الميركاتو الصيفى حتى الآن، بالتعاقد مع كل من الأرجنتينى سرجيو أجويرو، والمدافع الإسبانى إريك جارسيا، لاعبى مانشستر سيتى الإنجليزى والهولندى ممفيس ديباى، جناح ليون الفرنسى، والبرازيلى ايمرسون رويال، لاعب ريال بيتيس الإسبانى.

وفى ذات السياق، أعرب الهولندى ممفيس ديباى، مهاجم برشلونة الجديد، عن سعادته البالغة بانضمامه لصفوف الفريق الإسبانى، فى صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادى ليون الفرنسى.

وقال ديباى فى فيديو مصور نشره موقع برشلونة عبر موقعه على الإنترنت وحسابه على توتير: «الحلم أصبح حقيقة، انضممت إلى أكبر نادٍ فى العالم»، مضيفًا: «متحمس جدا للعب أمام جماهير برشلونة العظيمة، إنهم يحبون كرة القدم كثيرا، أود أن أشكر مجلس إدارة برشلونة ورئيس النادى والمدرب على كل جهودهم فى إنهاء الصفقة». وأنهى اللاعب الهولندى تصريحاته قائلا: «أنا جاهز لهذا التحدى، سأبذل قصارى جهدى من أجل هذا النادى».

من ناحية أخرى، قالت إذاعة «كادينا سير» أن إصابة عثمان ديمبلى، لاعب برشلونة فى مباراة منتخب بلاده فرنسا أمام المجر خلال مباريات بطولة أمم أوروبا ليست مجرد كدمة بل ستثبت الفحوصات الطبية غياب اللاعب لفترة طويلة.

واكد التقرير أن هناك قلقا فى برشلونة بسبب إصابة ديمبلى التى ربما تجعله يغيب عن الفترة التحضيرية للموسم الجديد والتى تبدأ فى يوليو المقبل بمباريات ودية للفريق الكتالونى.