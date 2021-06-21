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أردوغان يعلن إلغاء حظر التجول المفروض بموجب قيود مكافحة كورونا

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أردوغان يعلن إلغاء حظر التجول المفروض بموجب قيود مكافحة كورونا أردوغان يعلن إلغاء حظر التجول المفروض بموجب قيود مكافحة كورونا

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلغاء حظر التجول المفروض في البلاد في إطار تدابير مكافحة كورونا، اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.

وأشار في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه اجتماع في المجمع الرئاسي بأنقرة، إلى سلسلة قرارات جديدة بخصوص العودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكد على إلغاء قيود السفر بين المدن والقيود المتعلقة باستخدام وسائل النقل العام، مشيرا إلى أن "تركيا تصدرت خلال الأسبوع الأخير دول العالم في أعداد المحصنين ضد كورونا مقارنة بعدد السكان".

وقال: "نهدف لإتاحة التطعيم بلقاح كورونا لكافة مواطنينا فوق 18 عاما في غضون بضعة أسابيع".

المصرى اليوم

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