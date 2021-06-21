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تقرير: فكر في إرسال سياح أمريكيين أصيبوا بكورونا إلى جوانتانامو

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تقرير: ترامب فكر في إرسال سياح أمريكيين أصيبوا بكورونا إلى جوانتانامو تقرير: فكر في إرسال سياح أمريكيين أصيبوا بكورونا إلى جوانتانامو

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كشف كتاب جديد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد وفي وقت مبكر من جائحة كورونا، فكر في إرسال سياح أمريكيين أصيبوا بكورونا إلى قاعدة جوانتانامو.

والكتاب الذي يحمل عنوان Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History، وكتبه اثنان من صحفيي "واشنطن بوست"، يكشف عن تفاصيل اجتماع عقد في فبراير 2020، وقدم فيه ترامب اقتراحه هذا وصدم فيه مساعديه.

ويوضح الكتاب أنه بينما كان مسؤولو البيت الأبيض يناقشون كيفية التعامل مع الأمريكيين المصابين بالفيروس في الخارج، ورد أن ترامب طلب من الموظفين المجتمعين في غرفة العمليات ما إذا كان يمكن وضع الأمريكيين في الحجر الصحي في قاعدة غوانتانامو، حيث تحتجز الولايات المتحدة المشتبه بهم في الإرهاب.

وبحسب الكتاب، سأل ترامب: "أليس لدينا جزيرة نمتلكها؟ ماذا عن غوانتانامو؟ نحن نستورد البضائع.. لن نقوم باستيراد الفيروس".

وعلى الرغم من أن هذا الطرح أثار دهشة الموجودين، إلا أن ترامب أعاد طرحه، قبل أن يتم رفضه من قبل الموظفين.

والكتاب الذي يستند إلى مقابلات مع 180 شخصا بمن فيهم كبار موظفي البيت الأبيض وقادة الصحة الحكوميون، من المقرر نشره في 29 يونيو الحالي.

المصرى اليوم

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