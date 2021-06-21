أخبار عاجلة

وصف بعض الأسئلة باللوغاريتمات.. طلب إحاطة حول امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة -
رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx" -
الحريري: موسكو تدعم تشكيل حكومة "تكنوقراط" في لبنان -
وزير التجارة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المواصفات -
مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول -
قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية -
اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر» -
الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي -
نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان -
اليوم .. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام: الإعلان الهندي عن وظائف بمشروع قطار الرياض "وهمي وغير صحيح"

Print
مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام: الإعلان الهندي عن وظائف بمشروع قطار الرياض "وهمي وغير صحيح" مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام: الإعلان الهندي عن وظائف بمشروع قطار الرياض "وهمي وغير صحيح"
أكد استقطاب وتوظيف أكثر من ٢٠٠٠ من الكفاءات الوطنية

مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام: الإعلان الهندي عن وظائف بمشروع قطار الرياض

‎صرَّح مصدر مسؤول في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض (قطار وحافلات الرياض) إلى صحيفة "سبق" بأن الإعلان الذي يتم تداوله حول توافُر وظائف في مشروع قطار الرياض، الصادر عن وكالة توظيف في الهند، هو إعلان وهمي، وغير صحيح. كما أن هذه الوكالة لا تمثل المشروع، ولا ترتبط مع إدارته بأي شكل من أشكال التعاون.

وكانت إدارة المشروع قد قامت بالتواصل مع الوكالة عند نشر الإعلان عندما ظهر لأول مرة في عام 2014م.

‎وأوضح المصدر المسؤول أن إدارة المشروع حرصت منذ اليوم الأول ﻋﻠﯽ توطين التجربة والخبرة ﻓﻲ قطاع النقل العام؛ إذ قامت بوضع خطة للتدريب ونقل المعرفة، ترتكز على 3 محاور رئيسة، هي: برنامج نقل التقنية والتدريب ضمن عقود التنفيذ، وبرنامج توطين الوظائف والتأهيل ضمن عقود التشغيل والصيانة، وبرنامج التدريب التعاوني مع الجامعات .

‎كما أكد المصدر المسؤول أن جهود إدارة المشروع في هذا المجال أثمرت توظيف المئات من الكفاءات الوطنية من الشباب والشابات السعوديين، الذين وصل عددهم حاليًا إلى ما يزيد على 2000 موظف وموظفة من الكفاءات المتخصصة في المجالات الهندسية والمعمارية والفنية والإدارية، ضمن الائتلافات المنفِّذة للمشروع واستشاريي الإدارة والإشراف. وهي ما زالت تتابع عن كثب موضوع التوطين، وتقدِّم الدعم المطلوب في سبيل تحقيق نِسَب أعلى لتوظيف شباب وشابات الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021

حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021

93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية

93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية