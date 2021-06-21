معابد الكرنك بالأقصر تشهد ظاهرتان فريدتان مع بداية فصل الصيف

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احتفلت الأوساط السياحية والأثرية في الأقصر، اليوم بظاهرة تعامد الشمس الانقلاب الصيفي على مجموعة معابد الكرنك المقدسة اليوم الموافق 21 يونية، وذلك للعام العاشر على التوالي، وقد قام الفر يق البحثي للجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر برصد الظاهرة ، كما احتفلت بغروب الشمس من معبد آمون في ظاهرة فلكية فريدة من نوعها لا تحدث في أي معبد في العالم سوى مجموعة معابد الكرنك في بداية الصيف، وهو ما بعرف الانقلاب الصيفي.

ويقول أيمن أبوزيد رئيس الجمعية وأحد مؤسسي سياحة الفلك الأثري في مصر، إنه مع الانقلاب الصيفى تكون الشمس في أقصى امتداد لها ناحية الشمال وأعلى نقطة لها فى السماء، مما يجعلها وقت الظهيرة ترسل أشعتها فى شكل حزم ضوئية تخترق الفتحات الهرمية في صالات المعابد والغرب والملحقات المقدسة بالمعابد والمقاصير المصرية القديمة لتنير عدد من موائد القرابين والتماثيل بهذة الغرف مع إنارة صالات الأعمدة .

وأوضح أن معابد الكرنك كأحد أهم المناطق الأثرية في مصر باستقبال الانقلاب الصيفي، حيث تشهد عدد من معابده تعامدا للشمس وقت الظهيرة ومنها الغرف المقدسة لمعبد الملك رمسيس الثالث، والغرفة المقدسة للمعبودة سخمت بمعبد بتاح والتي تظهر فيهم الظاهرة بشكل واضح يجذب إليها كثير من السياح محبي هذا النمط من السياحة .

وأوضح أنه وقت غروب الشمس تبدو ظاهرة أخرى بمعبد" آمون .رع" الرئيسي حيث يظهر قرص الشمس بين البوابات الغربية للمعبد وتضئ أشعة الشمس قبل غروبها قدس أقداس المعبد في منظر بديع يدل على براعة قدماء المصريين في علوم الفلك، وحرصهم على توجية معابدهم القديمة نحو نقاط شروق وغروب الشمس طبقا لمعتقدات دينية راسخة لديهم أن الشمس والقمر هما سر الحياة.

وقد تم أول رصد لهذة الظواهر بقصد استغلالها فى التسويق السياحي منذ عشر سنوات بالتعاون مع الباحث أحمد عبد القادر، وعدد من الظواهر في معابد أخرى مثل ادفو بالتعاون مع الباحث أحمد عوض .

وتحرص الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بالأقصر على التوعية بأهمية الاهتمام بهذة الظواهر الفلكية الفريدة لاستغلالها في التسويق للسياحة الثقافية في الأقصر وأسوان على مدار فصول السنة وخاصة فصل الصيف الذي تقل فية معدلات السياحة بصفة عامة .

ويناشد أيمن أبوزيد رئيس الجمعية الجهات المسؤولة بوضع حدث غروب شمس الانقلاب الصيفى بمعبد آمون بالكرنك على الأجندة السياحية للأقصر والاستفادة من هذة المميزات الطبيعية التي تتميز بها مدينة الأقصر ، والتي قلما تتوافر فى مواقع أثرية أخرى حول العالم.